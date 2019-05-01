«Патологический лжец»: на Кубе оценили слова Болтона

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Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон является »«патологическим лжецом». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Болтон дезинформирует американского лидера Дональда Трампа по ситуации в Венесуэле.

«В Венесуэле нет ни кубинских войск, ни кубинцев, которые участвуют в военных операциях», — добавил Родригес.

Он также подчеркнул, что Куба отвергает угрозу «полной блокады» от США.

Ранее сообщалось, что Трамп пригрозил Кубе санкциями «самого высокого уровня».