США потребовали от Мадуро покинуть Венесуэлу

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона призывает президента Венесуэлы Николаса Мадуро покинуть территорию республики. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Мадуро «пора уйти» из Венесуэлы.

Он также добавил, что советует президенту Венесуэлы «завести самолет» для вылета из республики.

Ранее Помпео заявил, что российская сторона якобы отговорила Мадуро от «бегства» из Венесуэлы.

30 апреля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил о начале финальной фазы операции «Свобода» и сообщил о переходе на сторону протестующих военных страны. Таким образом, оппозиция заявила о «конце узурпации» власти в Венесуэле.

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