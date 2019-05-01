В Совфеде оценили призыв Болтона к России

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Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал призыв советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона к России на фоне кризиса в Венесуэле. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, призывая Россию не вмешиваться в дела Венесуэлы, США ведут циничную политику.

«Ниже плинтуса и вне международного права, равно как и за пределами элементарных человеческих приличий», — добавил Косачев.

Он также подчеркнул, что подобная политика США является «беспардонной».

Ранее сообщалось, что Болтон попросил российскую сторону не вмешиваться в венесуэльские дела.

30 апреля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил о начале финальной фазы операции «Свобода» и сообщил о переходе на сторону протестующих военных страны. Таким образом, оппозиция заявила о «конце узурпации» власти в Венесуэле. Министр обороны Венесуэлы, в то же время, говорит, что вооруженные силы остаются на стороне действующей власти.

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