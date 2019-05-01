Трамп пригрозил Кубе санкциями «самого высокого уровня»

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Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что Вашингтон введет санкции «самого высокого уровня» против Кубы, если Гавана не прекратит действовать против Венесуэлы.

По его словам, кубинские военные якобы проводят операции в Венесуэле.

Он также добавил, что войска Кубы должны вернуться на родину.

Трамп подчеркнул, что США введут санкции против Кубы, если «этого не произойдет».

Ранее сообщалось, что Трампу доложили об обострении кризиса в Венесуэле.

30 апреля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил о начале финальной фазы операции «Свобода» и сообщил о переходе на сторону протестующих военных страны. Таким образом, оппозиция заявила о «конце узурпации» власти в Венесуэле.

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