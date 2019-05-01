Трамп пригрозил Кубе санкциями «самого высокого уровня»
Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что Вашингтон введет санкции «самого высокого уровня» против Кубы, если Гавана не прекратит действовать против Венесуэлы.
По его словам, кубинские военные якобы проводят операции в Венесуэле.
Он также добавил, что войска Кубы должны вернуться на родину.
Трамп подчеркнул, что США введут санкции против Кубы, если «этого не произойдет».
Ранее сообщалось, что Трампу доложили об обострении кризиса в Венесуэле.
30 апреля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил о начале финальной фазы операции «Свобода» и сообщил о переходе на сторону протестующих военных страны. Таким образом, оппозиция заявила о «конце узурпации» власти в Венесуэле.
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