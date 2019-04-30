Зеленский не стал извиняться за шутку о сыне Януковича

Избранный украинский президент Владимир Зеленский заявил, что шутил про погибшего сына экс-главы Украины Виктора Януковича и не извинялся, передает РИА «Новости».

Зеленский рассказал, что шутил о сыне Януковича до его гибели. Также победивший на выборах подчеркнул, что не планирует извиняться за шутки.

«Я не считаю, что за юмор нужно извиняться», — отметил Зеленский.

Информация о гибели Виктора Януковича-младшего появилась 22 марта 2015 года. Он принимал участие в спортивных мероприятиях на озере Байкал, микроавтобус Volkswagen, в котором помимо него находились еще пять человек, провалился под лед. Похороны Виктора Януковича состоялись 25 марта. На них присутствовали близкие родственники покойного, в том числе его отец, Виктор Янукович-старший. В конце апреля 2015 года сообщалось, что на могиле Виктора Януковича-младшего появилась табличка с именем.