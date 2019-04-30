Мезенцев отреагировал на свое возможное назначение послом РФ

Источник в Совете Федерации отреагировал на данные о том, что претендентом на должность посла в Белоруссии является член Совфеда Дмитрий Мезенцев, передает РИА «Новости».

По словам источника, в настоящее время Мезенцев находится в краткосрочном отпуске. Сам Мезенцев заявил, что занимается реализацией плана работы комитета верхней палаты по экономической политике, который он возглавляет.

«Я работаю над выполнением исключительно плотного плана нашего комитета», — сказал Мезенцев.

Ранее сообщалось, что назван претендент на пост посла РФ в Белоруссии на замену Бабичу.