Зеленский объявил конкурс по поиску советника

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Избранный президент Украины Владимир Зеленский объявил конкурс на должность своего советника. Об этом он сообщил в видеоролике на своей странице в инстаграме.

По его словам, чтобы занять эту должность, нужно знать три языка, в том числе украинский и английский, а также иметь журналистский опыт или опыт в публичной сфере.

«…если ты готов работать 24/7, пожалуйста, отправь свое резюме на электронную почту», — заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что жена Зеленского обвинила окружение Порошенко в мести за их шутки.