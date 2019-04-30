США выступили за мирную смену власти в Венесуэле

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Советник американского президента Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй заявила, что Соединенные Штаты выступают за мирную смену власти на территории Венесуэлы. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, Вашингтон наблюдает за происходящим в Венесуэле.

«Мы хотим мирного перехода (власти)», — сказала Конуэй.

Ранее сообщалось, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон обратился к венесуэльским военным после попытки госпереворота и призвал их поддержать национальную ассамблею.