Politico рассказал о неоднозначности победы Зеленского для России

Несмотря на то, что многие видят в победе Владимира Зеленского выгоду для России, путь к развитию отношений двух стран с победой русскоязычного президента на Украине на деле может быть гораздо сложнее, пишет журнал Politico.

Politico пишет, что победу Зеленского на президентских выборах многие сразу же истолковали победой России, так как будущий президент Украины — русскоговорящий комик, который шесть лет жил и работал в Москве. Реальная опасность для Москвы заключается в том, что будет дальше, отмечается в материале. Издание отмечает, что Кремль продолжит играть в «жесткую» и «грязную» игру, пока не примет какое-либо решение.

«Реальность, однако, сложнее», — говорится в материале.

Зеленский может быть новичком в управленческих делах, но он «ветеран» в общении, о чем свидетельствуют его дебаты с действующим президентом Украины Петром Порошенко, подчеркивает издание.

Ранее сообщалось, что Путин приветствовал слова Зеленского о паспортах.