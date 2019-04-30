Трампу доложили об обострении кризиса в Венесуэле

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Президент США Дональд Трамп был проинформирован о том, что венесуэльский оппозиционный лидер Хуан Гуайдо объявил об акции протеста с участием военных. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.

В заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс подчеркивается, что американские власти «наблюдают» за ситуацией в Венесуэле.

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин во вторник, 30 апреля, обсудил с членами Совбеза России ситуацию в Венесуэле.