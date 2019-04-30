Президент Австрии рассказал о русских корнях перед приездом в Россию

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен рассказал в интервью изданию KirchenZeitung, что считает своего отца русским европейцем.

Австрийского президента спросили о народной идентичности. По его словам, он не сторонник немецкого народного сообщества в представлении нацистов.

«Если бы оно было таким, мне пришлось бы признать, что я не настоящий австриец: моя мать родом из эстонской семьи, мой отец с культурной точки зрения русский, но выходец из Северо-Западной Европы», — сказал Александер Ван дер Беллен.

По его словам, если его кто-то спросит о происхождении, то он скажет, что он каунерталец, тиролец, венец, австриец и европеец. «Разве есть в этом проблема?», — задается вопросом президент Австрии Александер Ван дер Беллен.

Ранее сообщалось о сроках визита президента Австрии в Россию.