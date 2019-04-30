Песков рассказал о «туристических» целях раздачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что жители Донбасса «путешествуют» не только в Россию, но и в другие страны, сообщает УНИАН.

«Многие люди [из Донбасса] не могут возобновить свои проездные документы, не могут возобновить свои паспорта, находясь на территории этих [самопровозглашенных ДНР и ЛНР] республик», — сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что жители Донбасса могли использовать документы непризнанных республик в России, но не могли этого делать «на других направлениях».

Ранее сообщалось, что первый центр выдачи паспортов России жителям ЛНР открылся в Ростовской области.