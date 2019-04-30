В Кремле ответили на вопрос о признании выборов на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что официальная Москва «уважает» результаты голосования на прошедших президентских выборах на Украине, сообщает РИА «Новости».
«Очевидна победа [Владимира] Зеленского, потому что цифры сами за себя говорят», — сказал Песков.
Он добавил, что следует дождаться официальных результатов выборов от украинской Центральной избирательной комиссии (ЦИК), которые будут объявлены в ближайшее время.
При этом Песков подчеркнул, что «говорить о признании или непризнании [выборов] здесь не совсем корректно», так как выбор жителей Украины «очевиден».
Ранее сообщалось, что в Кремле решили не спешить с поздравлениями Зеленскому.