NYT: Байден впервые в роли кандидата-2020 раскритиковал Трампа

Бывший вице-президент США Джо Байден, который в третий раз борется за пост президента США, выступил с первой предвыборной речью на митинге в своем родном штате Пенсильвания, пишет газета The New York Times.

В этом штате традиционно выигрывают республиканцы, поэтому на следующих президентских выборах в 2020 году Пенсильвания будет представлять для демократов особую важность. Байден обратился к избирателям, пообещав возрождение «среднего класса» и повышение минимальной заработной платы до $15 в час по всей стране. По его словам, Пенсильвания станет ключом к победе демократов за Белый дом.

Как отмечает NYT, в своей первой речи Байден вновь повторил уже не раз сказанное им, а также упомянул в выступлении экономические планы, но без конкретики. Байден не упомянул в речи своего главного соперника Берни Сандерса, который также будет бороться за выдвижение в кандидаты от демократической партии. Вместо этого бывший вице-президент США раскритиковал американского лидера Дональда Трампа за то, что тот представляет не всю страну, а лишь своих избирателей.

Ранее сообщалось, что Байден лидирует по итогам опроса среди демократов.