Песков ответил на вопрос об упрощенной выдаче паспортов РФ всем украинцам

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решений по упрощенному предоставлению всем украинцам российского гражданства в настоящее время нет. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, данный вопрос есть на повестке дня у российского лидера Владимира Путина, однако конкретики пока нет.

«Пока рано говорить о таких модальностях. Президент сказал, что вопрос в целом есть на повестке дня, о таком вопросе думают, но пока таких общих решений в отношении всех граждан Украины не принималось», — сказал Песков.

Ранее президент России Владимир Путин упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса, после чего заявил, что упрощенный порядок может распространиться на всех жителей страны. В ответ Зеленский заявил, что большинство украинцев не заинтересуются возможностью получения российского паспорта.