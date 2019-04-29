Отдохнувший Зеленский покинул Турцию и вернулся на Украину

Победивший в украинских выборах Владимир Зеленский, который уехал отдыхать в Турцию, уже вернулся на Украину. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на источник.

Как отмечается, Зеленский завершил трехдневный отдых на юго-западе Турции. Во время отпуска он шутил с сотрудниками ресторанами и даже на время занял место повара, пожарив мясо на гриле. Его вместе с семьей удалось сфотографировать в машине, когда он покидал гостиницу в квартале Гюверджинлик и направлялся в аэропорт.

По последним данным, Зеленский уже вылетел домой.

Зеленского провожал глава Муглы Эсенгуль Дживелек и глава исполнительной власти района Милас Эрен Араслан, утчоняет агентство.

Ранее сообщалось, что президент Турции Тайип Эрдоган предоставил свою охрану отдыхающему в Турции Зеленскому.