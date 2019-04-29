Фильм о встрече Путина и Ким Чен Ына показали в КНДР

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Центральное телевидение КНДР показало документальный фильм о визите северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в 50-минутном фильме были показаны основные моменты поездки Ким Чен Ына во Владивосток.

Как отмечается, в картине, в частности, рассказывалось о встрече президента России Владимира Путина и Ким Чен Ына.

При этом в фильме нет ни слова о денуклеаризации, которая была главной темой переговоров лидеров.

Ранее сообщалось, что в Кремле отметили осведомленность и профессионализм Ким Чен Ына.