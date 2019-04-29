В Сербии назвали условие для возобновления переговоров с Косово
Премьер-министр Сербии Анна Брнабич заявил, что непризнанному Косово следует отменить пошлины на сербские товары для возобновления переговоров. Об этом сообщает Blic.
По ее словам, Сербия готова к переговорам с Косово.
Она также добавила, что сербская сторона намерена это доказать на саммите в Берлине.
Брнабич подчеркнула, что Сербия является «стабильным, предсказуемым и надежным партнером».
Ранее сообщалось, что Сербия отказалась вводить санкции против России.