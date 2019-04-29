В Сербии назвали условие для возобновления переговоров с Косово

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Премьер-министр Сербии Анна Брнабич заявил, что непризнанному Косово следует отменить пошлины на сербские товары для возобновления переговоров. Об этом сообщает Blic.

По ее словам, Сербия готова к переговорам с Косово.

Она также добавила, что сербская сторона намерена это доказать на саммите в Берлине.

Брнабич подчеркнула, что Сербия является «стабильным, предсказуемым и надежным партнером».

Ранее сообщалось, что Сербия отказалась вводить санкции против России.