Турецкие СМИ показали Зеленского в роли повара

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Победивший на президентских выборах Украины Владимир Зеленский отдыхает на юго-западе Турции вместе со своей семьей. О его отдыхе рассказало турецкое агентство «Анадолу».

Как отмечается, Зеленский остановился в пятизвездочной гостинице, а недавно посетил ресторан.

«Зеленский весело провел время, шутил с сотрудниками ресторана и даже на время занял место повара, пожарив мясо на гриле», — отмечается в тексте СМИ.

Уточняется, что в районе отдыха Зеленского были приняты особые меры безопасности.

Ранее сообщалось, что Зеленский улетел отдыхать в Турцию.