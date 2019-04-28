Турецкие СМИ показали Зеленского в роли повара
Победивший на президентских выборах Украины Владимир Зеленский отдыхает на юго-западе Турции вместе со своей семьей. О его отдыхе рассказало турецкое агентство «Анадолу».
Как отмечается, Зеленский остановился в пятизвездочной гостинице, а недавно посетил ресторан.
«Зеленский весело провел время, шутил с сотрудниками ресторана и даже на время занял место повара, пожарив мясо на гриле», — отмечается в тексте СМИ.
Уточняется, что в районе отдыха Зеленского были приняты особые меры безопасности.
Ранее сообщалось, что Зеленский улетел отдыхать в Турцию.