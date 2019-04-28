В России выразили готовность работать с любым правительством Аргентины

Посол России в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов заявил, что Москва готова к работе с любым правительством Аргентины. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что отношения двух стран носят стратегический характер. По его словам, в настоящее время существуют существуют совместные проекты в ядерной сфере, а также инфраструктурные и энергетические проекты.

«Как бы выборы ни закончились, мы будем работать с любым правительством. Наше стратегическое партнерство уже пережило различные движения политического маятника», — сказал Феоктистов.

Он также выразил надежду на то, что выборы в Аргентине и «определенная политическая нестабильность» не повлияют на отношения двух стран.

Ранее сообщалось, что экс-президент Аргентины Кристина Киршнер пойдет под суд.