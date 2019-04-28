Кравчук заявил о попытках скомпрометировать Зеленского

Первый украинский президент Леонид Кравчук заявил, что представители старой власти могут попытаться скомпрометировать избранного президента Владимира Зеленского. Об этом он рассказал в интервью «Громадьске».

Он также добавил, что подобные попытки — это игра с огнем.

«Зеленский избран народом. И я лично считаю, что любые негативные посылы в адрес Зеленского являются неуважением к украинскому народу и препятствием выполнять конституционные полномочия», — сказал он.

Кроме того, Кравчук отметил, что знаком с Зеленским и считает его порядочным человеком.