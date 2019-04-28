Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя

Президент России Владимир Путин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве, сообщает РИА «Новости».

Кроме президента в храме также присутствуют премьер-министр Дмитрий Медведев с супругой Светланой.

В храм Христа Спасителя доставили благодатный огонь из Иерусалима. Богослужение возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Газета.Ru» рассказывает о том, что происходит в день, когда христиане восточного обряда готовятся к празднованию Пасхи по юлианскому календарю, в режиме онлайн.