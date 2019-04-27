Гуайдо заявил о преследовании своих сторонников
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуйадо заявил, что спецслужбы преследует его сторонников. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается, это произошло в ходе выступления в Каракасе.
«Диктатура побеждена. Все, что она может делать сейчас — преследовать», — подчеркнул Гуайдо.
По его словам, 11 его приближенных находятся под наблюдением Боливарианской службы национальной разведки.
«Понятно, что режим испытывает панику по поводу того, что мы делаем», — сказал Гуйадо.
Ранее сообщалось, что Гуайдо объявил о самом масштабном марше протеста.
23 января 2019 года лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.