В Госдуме восхитились идеей Путина о выдаче российских паспортов украинцам

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков назвал правильным решение российского лидера Владимира Путина о планах на предоставление гражданства России украинцам. Об этом он рассказал RT.

Новиков отметил, что такое решение президента является «правильным, выверенным и логичным».

Также депутат подчеркнул, что ее нужно срочно воплощать в жизнь.

«Безусловно, это будет способствовать укреплению связей между Россией и Украиной», — заключил Новиков.

Ранее сообщалось, что Путин думает о раздаче российских паспортов всем украинцам. Причем упрощенный порядок может распространиться на всех жителей страны.