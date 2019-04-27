В Госдуме восхитились идеей Путина о выдаче российских паспортов украинцам
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков назвал правильным решение российского лидера Владимира Путина о планах на предоставление гражданства России украинцам. Об этом он рассказал RT.
Новиков отметил, что такое решение президента является «правильным, выверенным и логичным».
Также депутат подчеркнул, что ее нужно срочно воплощать в жизнь.
«Безусловно, это будет способствовать укреплению связей между Россией и Украиной», — заключил Новиков.
Ранее сообщалось, что Путин думает о раздаче российских паспортов всем украинцам. Причем упрощенный порядок может распространиться на всех жителей страны.