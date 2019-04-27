Коломойский: мы надеемся, что Зеленский справится

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что надеется, что победивший в выборах на Украине Владимир Зеленский справится с новой должностью. Об этом он рассказал в интервью НТВ.

Коломойский рассказал, что собирается вернуться на Украину после официального объявления результатов украинских выборов. Он подчеркнул, что готов помогать Зеленскому советами. Также олигарх признался, что иногда помогал ему до этого, но «это не массовое явление».

Как отметил Коломойский, он не планирует становиться частью команды Зеленского.

«Максимум буду консультировать в чем-то его», — заключил Коломойский.

Ранее юрист Коломойского вспомнил, как убеждал Зеленского идти в президенты.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Победителем второго тура выборов, который прошел 21 марта, стал Владимир Зеленский.