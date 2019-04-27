Пушков призвал Зеленского не повторять путь Порошенко в Донбассе

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Российский сенатор Алексей Пушков призвал победившего на выборах Украины Владимира Зеленского не следовать по пути действующего украинского лидера Петра Порошенко при урегулировании конфликта в Донбассе. Об этом он написал в своем твиттере.

По его словам, в команде Зеленского полагают, что решение этого вопроса должно идти на условиях Украины.

Однако, подчеркнул сенатор, жители Донбасса этого не примут. Причем он напомнил, что Порошенко действовал в том же русле, и «результат известен».

«Не следовало бы новому президенту идти по старому пути», — заключил Пушков.

Ранее Путин назвал единственный способ закончить конфликт в Донбассе.