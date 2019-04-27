Путин: все хотят работать с Россией

Российский президент Владимир Путин заявил, что все страны, с представителями которых ему довелось встречаться, хотят работать с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, со многими странами у России складываются хорошие и деловые отношения.

Также он подчеркнул, что все эти страны изъявили свое желание сотрудничать с Россией.

Ранее сообщалось, что Путин и лидер КНР Си Цзиньпин встретились в Пекине, чтобы «сверить часы» по проектам торгово-экономического развития.