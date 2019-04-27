Тимошенко осудила намерения депутатов Рады ограничить права президента

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Бывший премьер Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко раскритиковала намерения депутатов Верховной рады существенно ограничить права украинского президента. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, критика Тимошенко стала реакцией на разработанный депутатами Рады законопроекта, согласно которому часть полномочий президента передается премьер-министру и парламенту.

«Относительно идеи пересмотреть полномочия Президента. Как по мне, предложенный закон противоречит Конституции», — отметила Тимошенко.

Она добавила, что народ устал от политических интриг, и новому главе государства надо дать возможность выполнить свою работу.

Ранее в штабе победившего на выборах Владимира Зеленского рассказали, возможен ли роспуск Рады.