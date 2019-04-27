Медведчук: Зеленский или не знает как достичь мира, или его не хочет

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Председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что победивший на президентских выборах Украины Владимир Зеленский не знает, как достичь мира, или не хочет его. Об этом сообщает «112 Украина».

По его словам, официальная программа Зеленского, а также его интервью пока не могут сформировать целостную картину того, каким будет Зеленский в роли руководителя страны.

«Поэтому сейчас определять «холодно-жарко» или какое отношение у меня к этому человеку, я не готов», — отметил Медведчук.

Он добавил, что заявления Зеленского о том, что он против особого статуса Донбасса и закона об амнистии, не помогут мирному урегулированию на Донбассе.

«У меня есть все основания делать вывод в связи с этим, что этот человек или не знает, как достичь мира, или точно его не хочет», — заключил Медведчук.

Ранее сообщалось, что Медведчук обвинил Раду в работе на раскол Украины.