«Он же Путин»: Песков рассказал, почему не спит президент России

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что глава России Владимир Путин не спит, передает РИА «Новости».

По словам Пескова, Путину не до сна, потому что он все время выполняет государственные дела.

«Он же Путин, он не спит, он работает», — отметил Песков с улыбкой.

Ранее сообщалось, что Путин и лидер КНР Си Цзиньпин встретились в Пекине, чтобы «сверить часы».

Также в Кремле рассказали, когда пройдет «Прямая линия» с Путиным.