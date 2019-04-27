Венесуэла выходит из Организации американских государств
Венесуэла выходит из Организации американских государств (ОАГ), передает РИА «Новости».
Отмечается, что страна планировала покинуть ОАГ сегодня, 27 апреля 2019 года.
Уточняется, что правительство ратифицирует свое решение из-за жалобы, которая была подана два года назад.
«В рамках соответствующих процедур, учитывая, что Боливарианская Республика Венесуэла не может оставаться в организации, стоящей на коленях перед имперскими и господствующими интересами администрации США», — говорилось в заявлении МИД Венесуэлы.
Ранее сообщалось, что Венесуэла намерена покинуть ОАГ.