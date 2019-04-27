Венесуэла выходит из Организации американских государств (ОАГ), передает РИА «Новости».

Отмечается, что страна планировала покинуть ОАГ сегодня, 27 апреля 2019 года.

Уточняется, что правительство ратифицирует свое решение из-за жалобы, которая была подана два года назад.

«В рамках соответствующих процедур, учитывая, что Боливарианская Республика Венесуэла не может оставаться в организации, стоящей на коленях перед имперскими и господствующими интересами администрации США», — говорилось в заявлении МИД Венесуэлы.

Ранее сообщалось, что Венесуэла намерена покинуть ОАГ.