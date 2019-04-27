Зеленский против встречи с Путиным тет-а-тет

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Экс-президент Польши Александр Квасьневский заявил, что победивший во втором туре президентских выборов на Украине Владимир Зеленский не хочет встречаться с российским президентом Владимиром Путиным наедине. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

По словам Квасьневского, Зеленский предпочитает начать общение с лидером России в «нормандском формате», т.е. при участии французского президента Эммануэля Макрона и немецкого канцлера Ангелы Меркель.

«Такой формат создаст для него «защитный зонтик», ведь встреча с политическим хищником не стала бы для него благоприятной», — заявил Квасьневский.

Он также назвал решение Зеленского «справедливым». Уточняется, что Квасьневский встречался с Зеленским перед вторым туром выборов.

Ранее Путин ответил на вопрос о выстраивании отношений с победившим во втором туре президентских выборов на Украине Владимиром Зеленским.