Американцы против импичмента Трампа, несмотря на его ложь

<img src="//img.gazeta.ru/files3/513/12316513/upload-RTX6SQ9P-pic905-895x505-31920.jpg">

Большинство американцев выступают против импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на данные опроса.

Отмечается, что по итогам расследования «российского вмешательства» спецпрокурора Роберта Мюллера 56% опрошенных выступают против импичмента, 37% респондентов поддержали начало соответствующей процедуры. При этом 47% считают, что Трамп препятствовал расследованию, в то время как 41% придерживаются противоположенной точки зрения. Кроме того, 58% уверены, что глава государства врал общественности во вопросам, связанным с расследованием.

Ранее Трамп в эфире телеканала Fox News заявил, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США было «попыткой переворота».