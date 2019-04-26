Байден собрал $6 млн на выборы-2020 за первые 24 часа

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Бывший вице-президент США Джо Байден, который будет участвовать в президентских выборах в 2020 году, собрал $6,3 млн за первые сутки своей президентской компании. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как отмечается, Байден обошел по объему собранных за первые дни своей кампании средств своего соперника от Демократической партии сенатора Берни Сандерса.

До этого Байден сообщил, что намеревается баллотироваться на пост американского лидера в третий раз.

По его словам, в настоящее время основные ценности США «поставлены на карту».