В МИДе обвинили США в шантаже Венесуэлы санкциями
В МИДе России США обвинили в шантаже Венесуэлы санкциями и потребовали вернуться в международно-правовое поле. Об этом говорится на сайте ведомства.
Как отмечается, эта реакция стала ответом на действия США, которые ввели санкции против главы МИД Венесуэлы Хорхе Арреасы.
В сообщении отметили, что Соединенные Штаты пытаются воспрепятствовать международным контактам Каракаса.
«По существу США демонстративно исключают для себя любые возможности цивилизованного диалога с законными властями в Каракасе», — подчеркнули в министерстве.
Впервые санкции США против Венесуэлы были введены в марте 2015 года. С тех пор санкции неоднократно расширялись. Соединенные штаты в последнее время ужесточили ряд санкций против Венесуэлы, в том числе против государственных компаний.
Ранее сообщалось, что США ввели санкции против Центробанка Венесуэлы.