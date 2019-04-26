Возможен ли роспуск рады, рассказали в штабе Зеленского

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Представитель штаба победившего на президентских выборах Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил о возможности роспуска Верховной рады. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, такой сценарий возможен, поскольку в парламенте нет коалиции.

«Коалиция состоит из двух фракций. В этих фракциях не хватает депутатов, то есть их там меньше, чем 226», — отметил Разумков.

Он добавил, что спикера рады Андрея Парубия неоднократно просили предоставить список участников коалиции, однако он игнорировал просьбы.

Разумков уточнил, что это нарушает законодательство страны.

«Поэтому прецедент того, что роспуск может иметь место, есть», — заключил Разумков.

Ранее Зеленский обвинил ЦИК страны в том, что она затягивает официальное объявление результатов выборов. По его словам, комиссия таким образом пытается оттянуть его инаугурацию и предотвратить роспуск рады.