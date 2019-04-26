Зеленский рассказал, чему Чернобыль научил украинцев

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Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский сделал заявление в связи с очередной годовщиной трагедии на Чернобыльской АЭС, передает RT.

Он заявил, что трагедия научила украинцев двум вещам.

«Первое: государство всегда должно откровенно говорить с людьми... Второе: сплотившись и объединившись, люди способны обуздать и остановить любую беду», — заявил он.

Зеленский также призвал не допустить подобных происшествий в будущем.

33 года назад, в ночь на 26 апреля 1986-го года на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС около расположенного на территории современной Украины города Припять произошел взрыв, который полностью разрушил ядерный реактор станции. В атмосферу было выброшено 190 тонн радиоактивных веществ, но жители ближайших населенных пунктов об этом узнали не сразу, эвакуация тоже началась позже.