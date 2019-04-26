США ввели санкции против главы МИД Венесуэлы

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США ввели санкции в отношении главы МИД Венесуэлы Хорхе Арреасы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство финансов США.

Как отмечается, под санкции также попала еще одна гражданка страны — судья Кэрол Падилья.

Впервые санкции США против Венесуэлы были введены в марте 2015 года. С тех пор санкции неоднократно расширялись. Соединенные штаты в последнее время ужесточили ряд санкций против Венесуэлы, в том числе против государственных компаний.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против Центробанка Венесуэлы.