США ввели санкции против главы МИД Венесуэлы
США ввели санкции в отношении главы МИД Венесуэлы Хорхе Арреасы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство финансов США.
Как отмечается, под санкции также попала еще одна гражданка страны — судья Кэрол Падилья.
Впервые санкции США против Венесуэлы были введены в марте 2015 года. С тех пор санкции неоднократно расширялись. Соединенные штаты в последнее время ужесточили ряд санкций против Венесуэлы, в том числе против государственных компаний.
Ранее сообщалось, что США ввели санкции против Центробанка Венесуэлы.