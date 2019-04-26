Захарова дала совет «захлебнувшемуся от возмущения» Порошенко

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала реакцию действующего президента Украины Петра Порошенко на решение об упрощенной выдаче российских паспортов жителям сампровозглашенных ЛНР и ДНР. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, Порошенко «захлебнулся от возмущения». При этом она отметила, что украинский лидер в ходе предвыборной гонки противопоставил себя президенту России Владимиру Путину, разместив билборды с лозунгом «Или Порошенко, или Путин», и при этом проиграл.

Захарова отметила, что получается, что Порошенко проиграл выборы не кому-либо, а Путину.

Она заявила, что Порошенко следует «подчиняться» воле того, с кем, по его словам он состязался.

Ранее Порошенко назвал решение России упростить процедуру получения российского гражданства жителям Донбасса вмешательством во внутренние дела страны и призвал усилить санкции.