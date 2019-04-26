Раздавать украинские паспорта в центре Москвы предложил депутат Рады

Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский предложил отомстить России за упрощение выдачи российских паспортов жителям Донбасса. Запись его выступления опубликовал «Политнавигатор».

Депутат отметил, что в российских городах, в том числе и в столице, проживает много украинцев, «жаждущих» получить украинский паспорт. Он добавил, что если Украина станет раздавать свои паспорта в Москве, то российские власти, по его мнению, окажутся «в безвыходном положении».

Рыбчинский подчеркнул, что не шутит по поводу предоставления украинского гражданства.

24 апреля президент России Владимир Путин своим указом упростил получение российских паспортов жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что указ президента России Владимира Путина об упрощенной выдаче паспортов жителям ДНР и ЛНР ни к чему не «приурочен».