Ким Чен Ын под «Катюшу» покинул Владивосток на бронепоезде

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын завершил свой первый визит в Россию, утром 26 апреля он под звуки военного образцового оркестра почетного караула покинул Владивосток на бронепоезде, передает РИА «Новости».

Отмечается, что по случаю отъезда главы КНДР из России на привокзальной площади во Владивостоке была организована прощальная церемония. Стоя на красной ковровой дорожке, Ким Чен Ын вместе с главой Минвостокразвития Александром Козловым прослушали гимны России и КНДР.

После исполнения гимнов лидер Северной Кореи под «Катюшу» в исполнении оркестра вошел в здание вокзала и на специальном поезде отправился в КНДР.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын поужинал в приморском ресторане.