В ЛНР рассказали об очередях за российскими паспортами
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что жители региона выстраиваются в очереди, чтобы подать документы на получение российского гражданства, передает ТАСС.
Он отметил, что руководство самопровозглашенной республики делает все возможное, чтобы процесс подачи документов был максимально простым.
«В местах подачи документов я видел большие очереди, что свидетельствует о том, что желающих получить паспорт гражданина России очень и очень много», — сказал Пасечник.
Он добавил, что работой по приему, проверке и доставке документов в Россию в основном занимается Министерство внутренних дел.
24 апреля президент России Владимир Путин своим указом упростил получение российских паспортов жителями ДНР и ЛНР.