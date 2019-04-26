Почему Зеленский не получил цветы от России, рассказал Небензя

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что российские власти обеспокоены «противоречивыми сигналами» от избранного президента Украины Владимира Зеленского и поэтому не посылают ему цветы. Об этом сообщает ТАСС.

Данное заявление Небензя сделал, выступая в Совбезе ООН после немецкого коллеги.

«Что касается риторических цветов, которые вы предложили послать новоизбранному президенту Зеленскому, то цветы посылать рано», — сказал Небензя.

Он не уточнил, какие «сигналы» российская сторона считает «противоречивыми».

Ранее в Кремле рассказали, как российский президент Владимир Путин будет работать с Зеленским.