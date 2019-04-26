К чему «приурочен» указ Путина о паспортах для ДНР и ЛНР, объяснил Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что указ президента России Владимира Путина об упрощенной выдаче паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР ни к чему не «приурочен». Слова Небензи передает РИА «Новости».
Постпред подчеркнул, что указ разрабатывался «транспарентно», а вопрос о его принятии начал решаться «далеко не вчера».
«Нет никаких оснований для утверждений, что указ президента России был якобы приурочен к какому-то событию или является неким сигналом для кого-то», — сказал Небензя.
Ранее бывший президент Грузии и экс-губернатор Одессы Михаил Саакашвили заявил, что указ Путина об упрощенной выдаче российских паспортов жителям ДНР и ЛНР является «проверкой на вшивость» для новых украинских властей.