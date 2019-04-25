Трамп открестился от попыток увольнения Мюллера

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Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что не просил бывшего юрисконсульта Белого дома Дональда Макгана добиться увольнения спецпрокурора Роберта Мюллера.

«Если бы я и хотел уволить Мюллера, мне для этого не нужен был Макган», — написал Трамп.

По его словам, спецпрокурору «позволили завершить работу» над расследовании дела о «вмешательстве России» в американские выборы.

Он также добавил, что у него всегда было законное право уволит Мюллера.

Ранее сообщалось, что Трамп выступил против слушаний в конгрессе по докладу Мюллера.