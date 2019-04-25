Трамп открестился от попыток увольнения Мюллера
Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что не просил бывшего юрисконсульта Белого дома Дональда Макгана добиться увольнения спецпрокурора Роберта Мюллера.
«Если бы я и хотел уволить Мюллера, мне для этого не нужен был Макган», — написал Трамп.
По его словам, спецпрокурору «позволили завершить работу» над расследовании дела о «вмешательстве России» в американские выборы.
Он также добавил, что у него всегда было законное право уволит Мюллера.
Ранее сообщалось, что Трамп выступил против слушаний в конгрессе по докладу Мюллера.