Путин назвал «вопросом гуманитарного характера» решение о паспортах для жителей Донбасса

Президент России Владимир Путин назвал решение об упрошенной выдаче паспортов жителям Донбасса «вопросом гуманитарного характера».

По итогам саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, отвечая на вопросы журналистов, Путин рассказал, что он не собирался провоцировать Киев своим решением, однако жители Донбасса находятся в тяжелом положении.

Российский лидер назвал это решение «вопросом гуманитарного характера», удивившись, что запросу Украины о созыве заседания Совбеза ООН по этому поводу.

Накануне Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.