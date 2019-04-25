Почему саммит с Путиным не принесет Ким Чен Ыну выгоду, рассказал Independent

Саммит двух лидеров президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына стал для Пхеньяна возможностью обратиться за поддержкой и, возможно, ослабить санкции, наносящие ущерб экономике Северной Кореи, пишет The Independent.

Их саммит во Владивостоке был расценен многими как попытка показать, что Вашингтон — не единственная держава, способная определить повестку дня по ядерной программе Северной Кореи, после того, как последние переговоры между лидером КНДР и президентом США Дональдом Трампом провалились.

Для Кремля, отмечает издание, переговоры — это шанс показать, что Россия остается глобальным игроком на дипломатической арене, несмотря на попытки США и других западных стран изолировать ее.

Но с учетом того, что Москва привержена соблюдению санкций до тех пор, пока Северная Корея не свернет свою ядерную программу, аналитики прогнозируют, что саммит вряд ли принесет Пхеньяну какую-либо реальную выгоду, кроме демонстрации поддержки и товарищества.

Как проходила встреча глав двух государств и о чем они договорились, «Газета.Ru» рассказывает в режиме онлайн.