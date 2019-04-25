Китай отреагировал на встречу Путина и Ким Чен Ына
Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан выразил надежду на то, что встреча президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына поможет урегулированию на Корейском полуострове. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Россия и КНДР являются дружественными соседями Китая.
Он также добавил, что Пекин рад укреплению отношений между Москвой и Пхеньяном.
Гэн Шуан подчеркнул, что Китай рассчитывает на то, что встреча Путина и Ким Чен Ына «станет импульсом» для урегулирования ситуации вокруг КНДР.
Ранее сообщалось, что Путин и Ким Чен Ын обсудили ситуацию на Корейском полуострове.