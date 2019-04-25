Китай отреагировал на встречу Путина и Ким Чен Ына

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Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан выразил надежду на то, что встреча президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына поможет урегулированию на Корейском полуострове. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Россия и КНДР являются дружественными соседями Китая.

Он также добавил, что Пекин рад укреплению отношений между Москвой и Пхеньяном.

Гэн Шуан подчеркнул, что Китай рассчитывает на то, что встреча Путина и Ким Чен Ына «станет импульсом» для урегулирования ситуации вокруг КНДР.

Ранее сообщалось, что Путин и Ким Чен Ын обсудили ситуацию на Корейском полуострове.