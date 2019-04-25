Путин оценил визит Ким Чен Ына в Россию
Президент России Владимир Путин заявил, что визит лидера Северной Кореи Ким Чен Ына послужит развитию отношений двух стран, передает РИА «Новости».
Об этом он сказал на встрече с северокорейским лидером.
По словам Путина, визит Ким Чен Ына поможет понять, какими путями «мы можем урегулировать ситуацию на Корейском полуострове».
Он также добавил, что рад видеть главу КНДР в России.
Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын описал ожидания от встречи с Путиным.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию первой встречи Путина и Ким Чен Ына.