Путин оценил визит Ким Чен Ына в Россию

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Президент России Владимир Путин заявил, что визит лидера Северной Кореи Ким Чен Ына послужит развитию отношений двух стран, передает РИА «Новости».

Об этом он сказал на встрече с северокорейским лидером.

По словам Путина, визит Ким Чен Ына поможет понять, какими путями «мы можем урегулировать ситуацию на Корейском полуострове».

Он также добавил, что рад видеть главу КНДР в России.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын описал ожидания от встречи с Путиным.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию первой встречи Путина и Ким Чен Ына.