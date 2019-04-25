Вертолет доставил Путина на место встречи с Ким Чен Ыном
На острове Русский приземлился вертолет, в котором находится российский президент Владимир Путин, сообщает РИА «Новости».
Ожидается, что первая встреча Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына пройдет в корпусе S Дальневосточного федерального университета на острове Русский.
Темы переговоров лидеров стран в настоящий момент неизвестны.
Ранее сообщалось, что Путин прилетел во Владивосток на встречу с Ким Чен Ыном.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию первой встречи Путина и Ким Чен Ына.