Вертолет доставил Путина на место встречи с Ким Чен Ыном

Президент России Владимир Путин в салоне вертолета, 9 октября 2018 года
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

На острове Русский приземлился вертолет, в котором находится российский президент Владимир Путин, сообщает РИА «Новости».

Ожидается, что первая встреча Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына пройдет в корпусе S Дальневосточного федерального университета на острове Русский.

Темы переговоров лидеров стран в настоящий момент неизвестны.

Ранее сообщалось, что Путин прилетел во Владивосток на встречу с Ким Чен Ыном.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию первой встречи Путина и Ким Чен Ына.